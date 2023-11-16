ジェネリック医薬品（後発医薬品）メーカー大手の東和薬品は１６日、主力である山形工場の生産設備増強工事が完了したと発表した。投資額は５４９億円。増設した新棟は来年４月から稼働させ、３年間で同工場の生産能力を現在の約１．５倍まで引き上げる。