武蔵野銀、定期金利を引き上げ
2023年11月16日13時25分
武蔵野銀行は１６日、定期預金の金利を引き上げると発表した。期間５年の金利を０．００２％から０．０７０％に変更する。日銀の金融政策修正を受けた長期金利の上昇や他行の動向を踏まえた。
武蔵野銀、定期金利を引き上げ
2023年11月16日13時25分
武蔵野銀行は１６日、定期預金の金利を引き上げると発表した。期間５年の金利を０．００２％から０．０７０％に変更する。日銀の金融政策修正を受けた長期金利の上昇や他行の動向を踏まえた。
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