観光客の減少が予想される冬に向けて、熊本県は、温泉や温かいグルメなど県の魅力を発信する「熊×熱プロジェクト」の発足記者会見を福岡市内で開いた。県の人気キャラクター「くまモン」も出席し、書道パフォーマンスでアピールした。

温泉などの情報をウェブページや交通広告で紹介する。県では、熊本地震で被災した南阿蘇鉄道が７月に全線で運転を再開するなど復興が進みつつある。プロジェクトでは観光情報のほか、復興に向けた取り組みも発信する。来年３月末まで実施する予定だ。【もぎたて便】