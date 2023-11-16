【バンコク時事】国際協力銀行（ＪＢＩＣ）は１５日、自動車用計器文字盤などの製造、販売を手掛ける冨士ネーム（静岡県菊川市）のタイ法人、フジ・ネーム（タイランド、ＦＮＴ）との間で、融資額（ＪＢＩＣ分）４０００万バーツ（約１億７０００万円）を上限とする貸し付け契約…
国際協力銀、冨士ネームのタイ法人に融資 自動車内装部品の…
【バンコク時事】国際協力銀行（ＪＢＩＣ）は１５日、自動車用計器文字盤などの製造、販売を手掛ける冨士ネーム（静岡県菊川市）のタイ法人、フジ・ネーム（タイランド、ＦＮＴ）との間で、融資額（ＪＢＩＣ分）４０００万バーツ（約１億７０００万円）を上限とする貸し付け契約…
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