首相動静（１１月１６日）
2023年11月16日10時54分
（現地時間）
１５日午後、政府専用機で米サンフランシスコ郊外のサンフランシスコ国際空港着。サンフランシスコ市内のホテル・ニッコー・サンフランシスコで米業界団体「半導体工業会」幹部らと面会。タイのセター首相と会談。
首相動静（１１月１６日）
2023年11月16日10時54分
（現地時間）
１５日午後、政府専用機で米サンフランシスコ郊外のサンフランシスコ国際空港着。サンフランシスコ市内のホテル・ニッコー・サンフランシスコで米業界団体「半導体工業会」幹部らと面会。タイのセター首相と会談。
こんな記事も
政治用語
政治
戦闘「休止」決議を歓迎 松野官房長官(11/16 11:53)
米中安定「極めて重要」 松野官房長官(11/16 11:45)
緊急事態条項で自・立平行線 衆院憲法審、今国会初の自由討議(11/16 11:32)
首相動静（１１月１６日）(11/16 10:54)
日タイ、経済連携を強化 首脳会談で確認(11/16 10:37)
対ロ朝で連携 日韓外相会談(11/16 09:26)
大阪万博「撤退連鎖」の懸念 参加各国、コスト高に不安(11/16 07:06)
杉田水脈氏発言に再び批判 アイヌ事業「公金チューチュー」(11/16 07:05)
岸田首相がサンフランシスコ到着(11/16 05:59)
菅前首相、岸田政権は「説明不足」(11/16 00:30)
「協力を新たな段階へ」 日ＡＳＥＡＮ防衛相(11/15 22:01)
三宅政務官、セクハラ疑惑を否定 文春報道「全く身に覚えない」(11/15 20:54)
首相動静（１１月１５日）(11/15 20:51)
岸田首相、米ＡＰＥＣへ出発 中国主席と会談調整(11/15 20:51)
万博「延期の選択肢ない」 ＢＩＥ事務局長、予定通りの開幕強調(11/15 20:42)
岸田首相、「今年超え」の賃上げ要請 春闘見据え政労使会議(11/15 20:13)
「転籍」制限、最長２年に 新実習制度、人材流出を懸念―有識者案(11/15 20:01)
ライセンス元への輸出容認 防衛装備完成品、自公で一致(11/15 19:51)
自民・高市氏、勉強会初会合 総裁選にらみ、１３人参加(11/15 19:49)
岸田首相、診療報酬「しっかり検討」 日医などの引き上げ要望に(11/15 19:45)
２１、２２日に基本的質疑 補正審議で与野党―衆院予算委(11/15 19:30)
木村仁氏死去 元自民党参院議員(11/15 19:14)
自民調査会、ＮＴＴ法廃止に反対 「健全な通信市場」阻害(11/15 18:48)
社民党首選、来月１日に告示(11/15 18:27)
参院憲法審が今国会初討議 自民・維新と立民が対立(11/15 18:05)
ガザ病院突入「評価控える」 松野官房長官(11/15 17:48)
共産、大阪１４区に新人 次期衆院選(11/15 17:48)
万博撤退の動き「一喜一憂せず」 内外情勢調査会で講演―横山大阪市長(11/15 17:47)
バングラデシュに警備艇供与 日本のＯＳＡ２例目(11/15 17:11)
被害者救済の与党案批判 「統一教会の要望を聞いた」―野党(11/15 16:45)