アステラス製薬、米バイオ企業買収へ １億７５００万ドル
2023年11月16日09時18分
アステラス製薬は１６日、米子会社を通じ、米バイオ医薬品スタートアップのプロペラ・セラピューティクス（ノースカロライナ州）を買収すると発表した。プロペラ社の発行済み株式を約１億７５００万ドル（約２６５億円）で取得。手続きは今年度中に完了する見通し。
アステラス製薬、米バイオ企業買収へ １億７５００万ドル
2023年11月16日09時18分
アステラス製薬は１６日、米子会社を通じ、米バイオ医薬品スタートアップのプロペラ・セラピューティクス（ノースカロライナ州）を買収すると発表した。プロペラ社の発行済み株式を約１億７５００万ドル（約２６５億円）で取得。手続きは今年度中に完了する見通し。
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