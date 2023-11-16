【ニューヨーク時事】１５日のニューヨーク株式相場は、米物価統計を受けて追加利上げ観測が後退する中、４営業日続伸した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比１６３．５１ドル高の３万４９９１．２１ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は９．４６ポイント高の１万４１０３．８４で引けた。