ＮＹ株、４日続伸 米追加利上げ観測後退
2023年11月16日06時55分
【ニューヨーク時事】１５日のニューヨーク株式相場は、米物価統計を受けて追加利上げ観測が後退する中、４営業日続伸した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比１６３．５１ドル高の３万４９９１．２１ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は９．４６ポイント高の１万４１０３．８４で引けた。
ＮＹ株、４日続伸 米追加利上げ観測後退
2023年11月16日06時55分
【ニューヨーク時事】１５日のニューヨーク株式相場は、米物価統計を受けて追加利上げ観測が後退する中、４営業日続伸した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比１６３．５１ドル高の３万４９９１．２１ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は９．４６ポイント高の１万４１０３．８４で引けた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル