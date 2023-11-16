岸田首相がサンフランシスコ到着
2023年11月16日05時59分
【サンフランシスコ時事】岸田文雄首相は１５日午後（日本時間１６日午前）、アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議に出席するため、政府専用機で米西部サンフランシスコに入った。
岸田首相がサンフランシスコ到着
2023年11月16日05時59分
【サンフランシスコ時事】岸田文雄首相は１５日午後（日本時間１６日午前）、アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議に出席するため、政府専用機で米西部サンフランシスコに入った。
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