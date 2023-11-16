国連安保理、決議案採決へ 戦闘の「人道的一時停止」要請
2023年11月16日01時14分
国連安保理、決議案採決へ 戦闘の「人道的一時停止」要請
2023年11月16日01時14分
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ウォール・ストリート・ジャーナル