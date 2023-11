シドニー--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- インテリジェントな接続性と自動化のリーダーであるBoomi™は、オーストラリア・ニュージーランド公認会計士協会(CA ANZ)がBoomiプラットフォームを活用して会員のデジタル体験を一新し、スキル評価を効率化し、新たな会員ポータルにパーソナライゼーションを組み込むことを発表しました。

Chartered Accountants Australia and New Zealand Rearchitects Member Experience With Boomi (Graphic: Business Wire)