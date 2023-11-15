【カイロ時事】ロイター通信は１５日、イスラエルとパレスチナのイスラム組織ハマスの交渉を仲介するカタールが、３日間の停戦などと引き換えに、ハマスが拘束中の人質５０人を解放する案を提示したと報じた。協議に関して説明を受けた当局者の話として伝えた。ハマスは「大枠で合意」したが、イスラエルがいまだ認めていないという。

当局者は、解放の条件として、３日間の停戦に加え、イスラエルで収監されているパレスチナ人女性と子供の解放、パレスチナ自治区ガザへの人道支援物資の搬入増加が含まれていると説明した。米国も仲介に関与している。