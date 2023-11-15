【ニューヨーク時事】１５日午前のニューヨーク外国為替市場の円相場は、米個人消費の底堅さを示す統計の発表を受け、１ドル＝１５０円台後半に下落した。午前９時現在は１５０円７５～８５銭と、前日午後５時比４１銭の円安・ドル高。