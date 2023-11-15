酒見 賢一氏（さけみ・けんいち＝作家）７日、呼吸不全のため死去、５９歳。福岡県出身。葬儀は近親者で済ませた。

８９年「後宮小説」で日本ファンタジーノベル大賞を受賞しデビュー。中国の歴史を題材に小説を執筆し、古代中国の戦乱の様子を描いた「墨攻」は漫画や映画になった。００年「周公旦」で新田次郎文学賞を受賞した。