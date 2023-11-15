「協力を新たな段階へ」 日ＡＳＥＡＮ防衛相
2023年11月15日22時01分
木原稔防衛相は１５日、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）各国の防衛担当閣僚とオンライン形式で会談した。東・南シナ海進出を強める中国を念頭に「防衛協力を新たな段階へ進める」と表明。力による一方的な現状変更を許容しない安全保障環境の創出や防衛協力の拡充、人材交流に取り組む方針を示した。
「協力を新たな段階へ」 日ＡＳＥＡＮ防衛相
2023年11月15日22時01分
木原稔防衛相は１５日、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）各国の防衛担当閣僚とオンライン形式で会談した。東・南シナ海進出を強める中国を念頭に「防衛協力を新たな段階へ進める」と表明。力による一方的な現状変更を許容しない安全保障環境の創出や防衛協力の拡充、人材交流に取り組む方針を示した。
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