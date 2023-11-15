円上昇、１５０円台前半 ロンドン外為
2023年11月15日21時31分
【ロンドン時事】１５日午前のロンドン外国為替市場では、米経済指標の発表を控えて持ち高調整の円買い・ドル売りが進み、円相場は１ドル＝１５０円台前半に上昇した。正午現在は１５０円２２～３２銭と、前日午後４時比５６銭の円高・ドル安。
円上昇、１５０円台前半 ロンドン外為
2023年11月15日21時31分
【ロンドン時事】１５日午前のロンドン外国為替市場では、米経済指標の発表を控えて持ち高調整の円買い・ドル売りが進み、円相場は１ドル＝１５０円台前半に上昇した。正午現在は１５０円２２～３２銭と、前日午後４時比５６銭の円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル