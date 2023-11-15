西武、６位村田と入団合意 プロ野球・入団交渉
2023年11月15日19時15分
【西武】６位指名の村田怜音内野手（皇学館大）と契約金３０００万円、年俸７００万円で入団合意した。（金額は推定）
西武、６位村田と入団合意 プロ野球・入団交渉
2023年11月15日19時15分
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