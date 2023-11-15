木村仁氏死去 元自民党参院議員
2023年11月15日19時14分
木村 仁氏（きむら・ひとし＝元自民党参院議員、元消防庁長官）１５日午前７時５８分、敗血症のため川崎市内の病院で死去、８９歳。熊本県出身。葬儀は１９日午前９時３０分から東京都八王子市片倉町４９２の１０のガーデン会館京王片倉駅前で。喪主は妻良子（りょうこ）さん。
５８年自治省（現総務省）に入り行政局長や消防庁長官を歴任。９８年の参院選で熊本選挙区から立候補し、初当選。外務副大臣などを務めた。当選２回。
木村仁氏死去 元自民党参院議員
2023年11月15日19時14分
木村 仁氏（きむら・ひとし＝元自民党参院議員、元消防庁長官）１５日午前７時５８分、敗血症のため川崎市内の病院で死去、８９歳。熊本県出身。葬儀は１９日午前９時３０分から東京都八王子市片倉町４９２の１０のガーデン会館京王片倉駅前で。喪主は妻良子（りょうこ）さん。
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