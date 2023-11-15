富士通、ドイツのサービスビジネスを再編 ＤＸなど中核に、一部事業は売却
2023年11月15日19時41分
富士通は１５日、ドイツでのサービスビジネス事業を再編すると発表した。同社の社会課題解決を目指す事業ブランド「Ｆｕｊｉｔｓｕ Ｕｖａｎｃｅ（フジツウユーバンス）」をはじめ、デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）やＩＴサービスを中核とする形とし、一部事業は譲渡する。
富士通、ドイツのサービスビジネスを再編 ＤＸなど中核に、一部…
2023年11月15日19時41分
富士通は１５日、ドイツでのサービスビジネス事業を再編すると発表した。同社の社会課題解決を目指す事業ブランド「Ｆｕｊｉｔｓｕ Ｕｖａｎｃｅ（フジツウユーバンス）」をはじめ、デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）やＩＴサービスを中核とする形とし、一部事業は譲渡する。
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