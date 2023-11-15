愛知銀行は１５日、定期預金の金利を引き上げると発表した。日銀の金融政策修正を受けた長期金利の上昇を踏まえた。

同行が定期預金の金利を引き上げるのは２００８年以来、１５年ぶり。期間５年の金利を０．００２％から０．０７％に変更する。５年未満の定期預金の金利は据え置く。２０日から適用する。