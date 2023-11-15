プロ野球で戦力外通告を受けた選手らを対象とした１２球団合同トライアウトが１５日、千葉県鎌ケ谷市のファイターズ鎌ケ谷スタジアムで行われ、ドラフト１位で２０１６年に阪神入りした高山俊外野手、２１年まで西武に在籍し、最多勝に輝いた実績のある多和田真三郎投手ら５９選手（投手４１、野手１８）が参加した。

シート打撃形式で実施。高山は７打席立ち、二塁打を含む２安打を放った。盗塁も成功するなどアピールし、「自分の持っているものを出そうと思った。まだまだ動けているところを見せられた」と話した。