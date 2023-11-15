みずほ銀、口座開設専門店を開設 手続き時間短縮へ
2023年11月15日17時53分
みずほ銀行は１５日、東京・池袋で個人顧客向けの口座開設を専門とする店舗を開くと発表した。特定業務に絞ることで、手続き時間の短縮を図る。同行は今後、こういった店舗を増やすなど一部拠点を整理する計画で、今回の出店はその一環となる。来年２月に開業予定。
みずほ銀、口座開設専門店を開設 手続き時間短縮へ
2023年11月15日17時53分
みずほ銀行は１５日、東京・池袋で個人顧客向けの口座開設を専門とする店舗を開くと発表した。特定業務に絞ることで、手続き時間の短縮を図る。同行は今後、こういった店舗を増やすなど一部拠点を整理する計画で、今回の出店はその一環となる。来年２月に開業予定。
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