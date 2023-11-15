共産、大阪１４区に新人 次期衆院選
2023年11月15日17時48分
共産党大阪府委員会は１５日、次期衆院選の大阪１４区に新人で元八尾市議の内藤耕一氏（４９）を擁立すると発表した。
共産、大阪１４区に新人 次期衆院選
2023年11月15日17時48分
共産党大阪府委員会は１５日、次期衆院選の大阪１４区に新人で元八尾市議の内藤耕一氏（４９）を擁立すると発表した。
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