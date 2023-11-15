時事ドットコムニュース

>

社会

>

ブランド柿２００個窃盗疑い　８０歳男を逮捕―奈良県警

  • X
  • facebook
  • hatena-bookmark
  • コメント

ブランド柿２００個窃盗疑い　８０歳男を逮捕―奈良県警

2023年11月15日17時39分

奈良県警本部＝奈良市

奈良県警本部＝奈良市

　柿畑から約２００個の柿を盗んだとして、奈良県警五條署は１５日、窃盗容疑で、大阪府東大阪市の無職坂野博容疑者（８０）を逮捕した。容疑を認めているという。

卵８０００個窃盗容疑　男３人逮捕、換金目的か

　逮捕容疑は１４日午後６時２５分～１１時３５分ごろ、奈良県五條市の柿畑に侵入し、ブランド柿の「富有柿」など２０７個（時価計１０万３５００円相当）を盗んだ疑い。

こんな記事も

社会用語

社会

もっと見る
ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
11月号の特集は「米大統領選まであと１年」。 前回と同じ顔合わせで大接戦となりそうだ。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ