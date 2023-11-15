ブランド柿２００個窃盗疑い ８０歳男を逮捕―奈良県警
2023年11月15日17時39分
柿畑から約２００個の柿を盗んだとして、奈良県警五條署は１５日、窃盗容疑で、大阪府東大阪市の無職坂野博容疑者（８０）を逮捕した。容疑を認めているという。
逮捕容疑は１４日午後６時２５分～１１時３５分ごろ、奈良県五條市の柿畑に侵入し、ブランド柿の「富有柿」など２０７個（時価計１０万３５００円相当）を盗んだ疑い。
ブランド柿２００個窃盗疑い ８０歳男を逮捕―奈良県警
2023年11月15日17時39分
柿畑から約２００個の柿を盗んだとして、奈良県警五條署は１５日、窃盗容疑で、大阪府東大阪市の無職坂野博容疑者（８０）を逮捕した。容疑を認めているという。
逮捕容疑は１４日午後６時２５分～１１時３５分ごろ、奈良県五條市の柿畑に侵入し、ブランド柿の「富有柿」など２０７個（時価計１０万３５００円相当）を盗んだ疑い。
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