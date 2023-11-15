ドコモ、「ｄ払い」障害復旧
2023年11月15日17時16分
ＮＴＴドコモは１５日、午前に発生したキャッシュレス決済「ｄ払い」の一部サービスが全国で利用できなくなった障害について、午後４時２０分ごろに復旧したと発表した。
ドコモ、「ｄ払い」障害復旧
2023年11月15日17時16分
ＮＴＴドコモは１５日、午前に発生したキャッシュレス決済「ｄ払い」の一部サービスが全国で利用できなくなった障害について、午後４時２０分ごろに復旧したと発表した。
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