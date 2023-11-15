米中、気候変動で連携強化 首脳会談前に融和演出
2023年11月15日16時42分
【北京時事】米中両政府は１５日、気候変動問題で連携を強化すると発表した。再生可能エネルギーへの転換や温室効果ガスであるメタンの削減について協議する作業部会を設置する。米中首脳会談を前に融和を演出した。
中国の習近平国家主席は１７日までの日程で米西部カリフォルニア州を訪問している。中国は昨年８月、ペロシ米下院議長（当時）の台湾訪問に反発し、気候変動に関する米中対話の中断を表明していた。
米中、気候変動で連携強化 首脳会談前に融和演出
2023年11月15日16時42分
【北京時事】米中両政府は１５日、気候変動問題で連携を強化すると発表した。再生可能エネルギーへの転換や温室効果ガスであるメタンの削減について協議する作業部会を設置する。米中首脳会談を前に融和を演出した。
中国の習近平国家主席は１７日までの日程で米西部カリフォルニア州を訪問している。中国は昨年８月、ペロシ米下院議長（当時）の台湾訪問に反発し、気候変動に関する米中対話の中断を表明していた。
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