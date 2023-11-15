コミッショナー公示（１５日） プロ野球
2023年11月15日16時11分
【フリーエージェント宣言選手】
〔国内ＦＡ宣言選手〕▽広島・西川龍馬外野手▽ＤｅＮＡ・石田健大投手▽オリックス・山崎福也投手▽西武・平井克典投手、山川穂高内野手
〔海外ＦＡ宣言選手〕▽ロッテ・田村龍弘捕手▽楽天・松井裕樹投手
コミッショナー公示（１５日） プロ野球
2023年11月15日16時11分
【フリーエージェント宣言選手】
〔国内ＦＡ宣言選手〕▽広島・西川龍馬外野手▽ＤｅＮＡ・石田健大投手▽オリックス・山崎福也投手▽西武・平井克典投手、山川穂高内野手
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