ライセンス元への輸出容認 防衛装備完成品、自公で一致
2023年11月15日19時51分
自民、公明両党は１５日、防衛装備品輸出の拡大を検討する実務者協議を国会内で開いた。外国企業に特許料を支払って日本で製造する「ライセンス生産」について、ライセンス元の国への完成品輸出を認める方向でおおむね一致した。
輸出先の国から第三国への移転については、一定の制限を設けるべきだとの意見が出された。今後、詳細を詰める。ライセンス元と異なる国への直接移転に関する議論は先送りされる見通しだ。
ライセンス元への輸出容認 防衛装備完成品、自公で一致
2023年11月15日19時51分
自民、公明両党は１５日、防衛装備品輸出の拡大を検討する実務者協議を国会内で開いた。外国企業に特許料を支払って日本で製造する「ライセンス生産」について、ライセンス元の国への完成品輸出を認める方向でおおむね一致した。
輸出先の国から第三国への移転については、一定の制限を設けるべきだとの意見が出された。今後、詳細を詰める。ライセンス元と異なる国への直接移転に関する議論は先送りされる見通しだ。
こんな記事も
政治用語
政治
三宅政務官、セクハラ疑惑を否定 文春報道「全く身に覚えない」(11/15 20:54)
岸田首相、米ＡＰＥＣへ出発 中国主席と会談調整(11/15 20:51)
万博「延期の選択肢ない」 ＢＩＥ事務局長、予定通りの開幕強調(11/15 20:42)
岸田首相、「今年超え」の賃上げ要請 春闘見据え政労使会議(11/15 20:13)
「転籍」制限、最長２年に 新実習制度、人材流出を懸念―有識者案(11/15 20:01)
ライセンス元への輸出容認 防衛装備完成品、自公で一致(11/15 19:51)
自民・高市氏、勉強会初会合 総裁選にらみ、１３人参加(11/15 19:49)
岸田首相、診療報酬「しっかり検討」 日医などの引き上げ要望に(11/15 19:45)
２１、２２日に基本的質疑 補正審議で与野党―衆院予算委(11/15 19:30)
木村仁氏死去 元自民党参院議員(11/15 19:14)
首相動静（１１月１５日）(11/15 18:58)
自民調査会、ＮＴＴ法廃止に反対 「健全な通信市場」阻害(11/15 18:48)
社民党首選、来月１日に告示(11/15 18:27)
参院憲法審が今国会初討議 自民・維新と立民が対立(11/15 18:05)
ガザ病院突入「評価控える」 松野官房長官(11/15 17:48)
共産、大阪１４区に新人 次期衆院選(11/15 17:48)
万博撤退の動き「一喜一憂せず」 内外情勢調査会で講演―横山大阪市長(11/15 17:47)
バングラデシュに警備艇供与 日本のＯＳＡ２例目(11/15 17:11)
被害者救済の与党案批判 「統一教会の要望を聞いた」―野党(11/15 16:45)
万博成功へ「党で責任」 維新の藤田幹事長(11/15 16:28)
総合職１次、初の「３月実施」 人材確保へ大幅前倒し―国家公務員試験(11/15 16:11)
京都市長選で松井氏推薦 自民(11/15 14:00)
松野官房長官「北朝鮮が奇襲能力向上」 固体燃料エンジン試験(11/15 12:02)
細田前衆院議長に最後の別れ(11/15 11:47)
被害救済、議論を注視 官房長官(11/15 11:47)
安倍派新体制「少し違和感」 自民・福田氏(11/15 10:53)
めぐみさん拉致４６年「痛恨」 岸田首相(11/15 09:45)
対北朝鮮で緊密連携 日米韓外相が会談(11/15 09:02)
中国主席、６年半ぶり訪米 バイデン大統領と会談へ(11/15 07:52)
地方選連敗、自民に焦り 「政権逆風が影響」の声も(11/15 07:06)