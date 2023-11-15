経済産業省が１５日発表したレギュラーガソリンの店頭小売価格は、１３日時点の全国平均で１リットル当たり１７３円５０銭と前週比１０銭上昇した。値上がりは１０週ぶり。

地域別では値上がりが２８都道府県、値下がりが１４府県、横ばいが５県。最高値は長崎県の１８３円７０銭、最安値は宮城県の１６５円５０銭だった。