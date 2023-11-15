三笘が離脱 サッカー日本代表
2023年11月15日15時15分
日本サッカー協会は１５日、ワールドカップ（Ｗ杯）アジア２次予選のミャンマー戦（１６日、大阪・パナソニックスタジアム吹田）とシリア戦（２１日、サウジアラビア・ジッダ）に臨む日本代表に選ばれていた三笘薫（ブライトン）が、けがのため離脱すると発表した。１０月も体調不良で不参加だった。
三笘が離脱 サッカー日本代表
2023年11月15日15時15分
日本サッカー協会は１５日、ワールドカップ（Ｗ杯）アジア２次予選のミャンマー戦（１６日、大阪・パナソニックスタジアム吹田）とシリア戦（２１日、サウジアラビア・ジッダ）に臨む日本代表に選ばれていた三笘薫（ブライトン）が、けがのため離脱すると発表した。１０月も体調不良で不参加だった。
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