【ハノイ時事】ベトナムで物流・工業用不動産の開発事業を展開するＢＷインダストリアル・デベロップメントは、南部ロンアン省でレンタル倉庫プロジェクトの着工式典を開いた。ビンロック第２工業団地内に延べ床面積１０万５０００平方メートルの２階建ての施設を建設し、２０２…