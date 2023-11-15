【ハノイ時事】ベトナムで物流・工業用不動産の開発事業を展開するＢＷインダストリアル・デベロップメントは、南部ロンアン省でレンタル倉庫プロジェクトの着工式典を開いた。ビンロック第２工業団地内に延べ床面積１０万５０００平方メートルの２階建ての施設を建設し、２０２…
ロンアン省でレンタル倉庫着工 ２４年中の完成目指す―ベト…
【ハノイ時事】ベトナムで物流・工業用不動産の開発事業を展開するＢＷインダストリアル・デベロップメントは、南部ロンアン省でレンタル倉庫プロジェクトの着工式典を開いた。ビンロック第２工業団地内に延べ床面積１０万５０００平方メートルの２階建ての施設を建設し、２０２…
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