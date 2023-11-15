大和ハウス工業子会社の大和リース（大阪市）は１５日、ローソンと共同で、閉店したコンビニエンスストアで用いた建材の約９割を新店舗に再利用する取り組みを始めたと発表した。建物の建設や解体に伴う二酸化炭素（ＣＯ２）排出量を削減できる。ローソンが全国で開業させる新店のうち、年間５店舗で展開する計画だ。