【バンコク時事】タイ電力会社ＲＡＴＣＨグループが１４日発表した１～９月期決算によると、売上高は前年同期比１０．９％増の４０７億８１００万バーツ（約１７３０億円）、純利益が２１．８％減の４６億１２００万バーツと、増収減益になった。支払利息・税金・減価償却・償却…