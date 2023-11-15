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細田前衆院議長に最後の別れ

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細田前衆院議長に最後の別れ

2023年11月15日11時47分

東京・西五反田の桐ケ谷斎場で営まれた細田博之前衆院議長の葬儀＝１５日午前（代表撮影）

東京・西五反田の桐ケ谷斎場で営まれた細田博之前衆院議長の葬儀＝１５日午前（代表撮影）

  • 細田博之前衆院議長の葬儀に参列した岸田文雄首相＝１５日午前、東京・西五反田の桐ケ谷斎場（代表撮影）

　１０日に死去した細田博之前衆院議長の葬儀が１５日午前、東京・西五反田の桐ケ谷斎場で執り行われた。岸田文雄首相や額賀福志郎衆院議長らが参列し、自民党幹事長や官房長官を歴任した故人に別れを告げた。

説明責任問う声、最後まで　与野党、細田氏死去悼む

　細田氏が所属した「清和政策研究会」（安倍派）の塩谷立座長は参列後、「政界にとって大事な人が亡くなった。一層の責任の重大さを感じている」と語った。

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