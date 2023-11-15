細田前衆院議長に最後の別れ
2023年11月15日11時47分
１０日に死去した細田博之前衆院議長の葬儀が１５日午前、東京・西五反田の桐ケ谷斎場で執り行われた。岸田文雄首相や額賀福志郎衆院議長らが参列し、自民党幹事長や官房長官を歴任した故人に別れを告げた。
細田氏が所属した「清和政策研究会」（安倍派）の塩谷立座長は参列後、「政界にとって大事な人が亡くなった。一層の責任の重大さを感じている」と語った。
細田前衆院議長に最後の別れ
2023年11月15日11時47分
１０日に死去した細田博之前衆院議長の葬儀が１５日午前、東京・西五反田の桐ケ谷斎場で執り行われた。岸田文雄首相や額賀福志郎衆院議長らが参列し、自民党幹事長や官房長官を歴任した故人に別れを告げた。
細田氏が所属した「清和政策研究会」（安倍派）の塩谷立座長は参列後、「政界にとって大事な人が亡くなった。一層の責任の重大さを感じている」と語った。
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