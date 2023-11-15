６４５円高の３万３３４１円５６銭 １５日午前の平均株価
2023年11月15日11時41分
１５日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万３３４１円５６銭と前日終値比６４５円６３銭高で終わった。出来高は概算で９億６３００万株。
６４５円高の３万３３４１円５６銭 １５日午前の平均株価
2023年11月15日11時41分
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