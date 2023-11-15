デンソーの林新之助社長は１５日、オンラインで開いた事業戦略説明会で、同社の燃料ポンプが搭載された車のリコール（回収・無償修理）が相次いでいる問題に関し、「現時点で新たな引き当てになるということはない」と言明した。

リコール問題で謝罪 デンソー社長