円相場、１５０円４７～４８銭 １５日午前９時現在
2023年11月15日09時11分
１５日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１５０円４７～４８銭と、前日（１５１円６３～６３銭）に比べ１円１６銭の円高・ドル安となった。
円相場、１５０円４７～４８銭 １５日午前９時現在
2023年11月15日09時11分
１５日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１５０円４７～４８銭と、前日（１５１円６３～６３銭）に比べ１円１６銭の円高・ドル安となった。
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