数万人が「停戦にノー」 米首都でイスラエル支援デモ
2023年11月15日07時45分
数万人が「停戦にノー」 米首都でイスラエル支援デモ
2023年11月15日07時45分
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ウォール・ストリート・ジャーナル