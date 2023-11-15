【ソウル時事】北朝鮮の朝鮮中央通信は１５日、北朝鮮のミサイル工業部門が新型の中距離弾道ミサイル用の固体燃料エンジンの燃焼試験を実施したと伝えた。１１日と１４日にエンジンの第１段階と第２段階の地上試験を行い、「非常に満足できる結果が得られた」と説明した。