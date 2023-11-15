【１面トップ】

〔朝日〕暗闇 消えゆく赤ん坊の声 ガザ 包囲されたシファ病院の医師 薬もない でも見捨てない▽イスラエル 別病院の映像公開

〔毎日〕「ガザの病院 地下に武器庫」 イスラエル、動画公開▽病院周辺で攻勢 バイデン氏懸念

〔読売〕新興国の脱炭素 基金 ＩＰＥＦ ２分野実質合意へ 貿易分野 妥結至らず

〔日経〕小売り、ＰＢ比率最高 食品、節約志向映す イオン・セブン 物価押し上げ サービス中心に

〔産経〕戦略物資 減税６分野 ＥＶなど国内生産促進 来年度税制改正

〔東京〕「保険証限定」マイナ導入 暗証番号なく顔認証 医療関係者「現行廃止何のため」

【共通ニュース】

◆宝塚、管理責任認め謝罪 団員死亡「パワハラは確認できず」

◆万博参加増 １６０か国・地域

◆教団財産処分に通知義務 被害者支援へ 自公、法改正を提案 保全新規立法は見送り

◆海外ゲーム 課税強化 スマホアプリ 巨大ＩＴ納税義務 政府検討

◆３メガ銀 純益最高水準 １．８兆円 米欧利上げ・円安が後押し 中間決算 先行きに懸念材料も

◆衝撃「キャメロン外相」 英内閣改造 首相在任時は「親中派」

◆ビッグモーター取り消し 金融庁 代理店登録、月末に処分

◆「広告収入得て有名に」 「私人逮捕系」容疑者供述（続）