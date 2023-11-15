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１５日の朝刊（都内最終版）☆１

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１５日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年11月15日06時59分

【１面トップ】
〔朝日〕暗闇　消えゆく赤ん坊の声　ガザ　包囲されたシファ病院の医師　薬もない　でも見捨てない▽イスラエル　別病院の映像公開
〔毎日〕「ガザの病院　地下に武器庫」　イスラエル、動画公開▽病院周辺で攻勢　バイデン氏懸念
〔読売〕新興国の脱炭素　基金　ＩＰＥＦ　２分野実質合意へ　貿易分野　妥結至らず
〔日経〕小売り、ＰＢ比率最高　食品、節約志向映す　イオン・セブン　物価押し上げ　サービス中心に
〔産経〕戦略物資　減税６分野　ＥＶなど国内生産促進　来年度税制改正
〔東京〕「保険証限定」マイナ導入　暗証番号なく顔認証　医療関係者「現行廃止何のため」
【共通ニュース】
◆宝塚、管理責任認め謝罪　団員死亡「パワハラは確認できず」
◆万博参加増　１６０か国・地域
◆教団財産処分に通知義務　被害者支援へ　自公、法改正を提案　保全新規立法は見送り
◆海外ゲーム　課税強化　スマホアプリ　巨大ＩＴ納税義務　政府検討
◆３メガ銀　純益最高水準　１．８兆円　米欧利上げ・円安が後押し　中間決算　先行きに懸念材料も
◆衝撃「キャメロン外相」　英内閣改造　首相在任時は「親中派」
◆ビッグモーター取り消し　金融庁　代理店登録、月末に処分
◆「広告収入得て有名に」　「私人逮捕系」容疑者供述（続）

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