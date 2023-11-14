ＮＹ円、１５１円近辺
2023年11月14日23時50分
【ニューヨーク時事】１４日午前のニューヨーク外国為替市場では、１０月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）がインフレの落ち着きを示唆する内容だったことで米長期金利が低下したのを受け、円買い・ドル売りが進み、円相場は１ドル＝１５１円近辺に上昇した。午前９時現在は１５０円９５銭～１５１円０５銭と、前日午後５時比７１銭の円高・ドル安。
ＮＹ円、１５１円近辺
2023年11月14日23時50分
【ニューヨーク時事】１４日午前のニューヨーク外国為替市場では、１０月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）がインフレの落ち着きを示唆する内容だったことで米長期金利が低下したのを受け、円買い・ドル売りが進み、円相場は１ドル＝１５１円近辺に上昇した。午前９時現在は１５０円９５銭～１５１円０５銭と、前日午後５時比７１銭の円高・ドル安。
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