石油元売り大手コスモエネルギーホールディングスは１４日、同社株を２０％超保有する旧村上ファンド系投資会社などが１０日付で要請した株主還元案について、承認しない考えを公表した。一方、旧村上系は提案に沿う発表があった場合、株式の買い増し方針を取り下げる意向を示している。