【サンパウロ時事】ブラジル自動車輸入・製造業者協会（ＡＢＥＩＦＡ）は１０日、産業・貿易省の貿易審議会（ＣＡＭＥＸ）が電気自動車（ＥＶ）などに対する輸入税の課税を２０２４年１月から段階的に再開すると決定したことに関して、既に２４年の販売戦略を作成しているなどと…