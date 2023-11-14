電通グループは１４日、日本事業を統括する子会社、電通の社長に同社統括執行役員の佐野傑氏（５３）を充てる人事を発表した。海外と一体化したグローバルな経営体制に刷新する一環で、来年１月１日付。佐野氏は、東京五輪・パラリンピックを巡る談合事件を受けて策定した組織風土改革など再発防止策を実行する責任を負う。