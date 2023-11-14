日本製鉄の看板

日本製鉄は１４日、カナダの資源大手テックリソーシズ（バンクーバー）が新設する製鉄用原料炭会社、エルクバレーリソーシズ（同）に２０％出資すると発表した。取得額は約２０００億円。エルクバレー社が産出する製鉄用の高品質な原料炭を長期的、安定的に調達するのが狙い。