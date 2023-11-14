５位宮沢と入団合意 プロ野球・西武
2023年11月14日20時10分
【西武】５位指名の宮沢太成投手（四国アイランドリーグｐｌｕｓ・徳島）と契約金３０００万円、年俸９００万円で入団合意した。
５位宮沢と入団合意 プロ野球・西武
2023年11月14日20時10分
【西武】５位指名の宮沢太成投手（四国アイランドリーグｐｌｕｓ・徳島）と契約金３０００万円、年俸９００万円で入団合意した。
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