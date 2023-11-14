【サンパウロ時事】ブラジル・クレジットカード・サービス業者会（ＡＢＥＣＳ）は８日、２０２２年分の国内カード決済額を再集計した結果、前年比２７．６％増の３兆３９００億レアル（約１０４兆５０００億円）となり、従来の３兆３１００億レアルから上方修正したと発表した。…
ブラジルのカード決済額、２７．６％増に上方修正 ２２年分
【サンパウロ時事】ブラジル・クレジットカード・サービス業者会（ＡＢＥＣＳ）は８日、２０２２年分の国内カード決済額を再集計した結果、前年比２７．６％増の３兆３９００億レアル（約１０４兆５０００億円）となり、従来の３兆３１００億レアルから上方修正したと発表した。…
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