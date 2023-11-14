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細田前議長しのび通夜

細田前議長しのび通夜

2023年11月14日19時46分

通夜会場の祭壇に飾られた細田博之前衆院議長の遺影＝１４日午後、東京・西五反田の桐ケ谷斎場（代表撮影）

通夜会場の祭壇に飾られた細田博之前衆院議長の遺影＝１４日午後、東京・西五反田の桐ケ谷斎場（代表撮影）

  • 国会議事堂前を通過する細田博之前衆院議長のひつぎを乗せた車＝１４日午後、東京・永田町
  • １０日に死去した細田博之前議長に弔詞が朗読された衆院本会議＝１４日午後、国会内

　１０日に死去した細田博之前衆院議長の通夜が１４日夜、東京・西五反田の桐ケ谷斎場で営まれた。小泉純一郎、福田康夫両元首相ら約６００人が参列し、故人をしのんだ。
　通夜に先立ち、細田氏のひつぎを乗せた車が国会議事堂や自民党本部を回った。議事堂前では停車し、喪主の長男明伸氏が集まった与野党幹部らに「長年お世話になりました」と謝意を伝えた。
　１４日の衆院本会議では、額賀福志郎議長が「議会政治、民主政治の進展に多大な貢献をされた」との弔詞を朗読した。
　葬儀は１５日午前、同斎場で行われる。

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