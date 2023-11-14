１０日に死去した細田博之前衆院議長の通夜が１４日夜、東京・西五反田の桐ケ谷斎場で営まれた。小泉純一郎、福田康夫両元首相ら約６００人が参列し、故人をしのんだ。

通夜に先立ち、細田氏のひつぎを乗せた車が国会議事堂や自民党本部を回った。議事堂前では停車し、喪主の長男明伸氏が集まった与野党幹部らに「長年お世話になりました」と謝意を伝えた。

１４日の衆院本会議では、額賀福志郎議長が「議会政治、民主政治の進展に多大な貢献をされた」との弔詞を朗読した。

葬儀は１５日午前、同斎場で行われる。