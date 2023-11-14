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支度部屋　大相撲九州場所

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支度部屋　大相撲九州場所

2023年11月14日19時25分

高安（右）を攻める大栄翔＝１４日、福岡国際センター

高安（右）を攻める大栄翔＝１４日、福岡国際センター

  • 貴景勝（左）は宇良を突き出しで下す＝１４日、福岡国際センター
  • 錦木（右）は寄り切りで阿炎を破る＝１４日、福岡国際センター

　◇動き信じて
　貴景勝　宇良を難なく突き出す。「いつも通り。（取組が）始まったら、体の動きを信じてやるしかない。一生懸命やるだけ」
　◇攻めるだけ
　大栄翔　高安の引き技に崩れず、押し出して３連勝。「ああいう動きができるのはいいこと。精いっぱい攻めるだけだった」と満足げ。
　◇終わった話
　豊昇龍　北勝富士を難なく退けて３連勝。本割では２敗中の相手だったが、「もう終わった話なので、意識していなかった。しっかり落ち着いていた」。
　◇踏み込めた
　錦木　阿炎の突きをこらえて反撃に転じ、もろ差しを果たして寄り切る。初白星に「先手は取られたが、踏み込めた。初日や２日目に比べれば、かなりいい」。

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