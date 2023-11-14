【クアラルンプール時事】マレーシアのラフィジ経済相は１４日、「トランジションファイナンス」（移行金融）と呼ばれる企業の脱炭素化支援融資について、政府が官民協調の新制度の導入を検討していることを明らかにした。国営ベルナマ通信が報じた。
太陽光発電などは、二酸…
官民協調で脱炭素化支援融資制度を検討 ラフィジ経済相―マ…
【クアラルンプール時事】マレーシアのラフィジ経済相は１４日、「トランジションファイナンス」（移行金融）と呼ばれる企業の脱炭素化支援融資について、政府が官民協調の新制度の導入を検討していることを明らかにした。国営ベルナマ通信が報じた。
太陽光発電などは、二酸…
こんな記事も
海外ビジネスニュース
大統領選、候補者番号が決定 ２８日から選挙戦へ―インドネシア(11/14 22:43)
航空燃料ＳＡＦ、「３０年までに５％」 アジア太平洋協会が目標―シンガポール(11/14 21:43)
ペトロナス、ペトロベトナムと覚書 油田開発や再エネで協力―マレーシア(11/14 21:10)
輸入税免除の不公正競争、国内産業に悪影響 ブラジル履物工業会(11/14 20:36)
中国ＴＰ－Ｌｉｎｋ、ＷｉＦｉ７用ネットワーク機器を販売開始 タイ(11/14 20:35)
２４年最低賃金、上昇率３．４～４％か 労組が不満、月末の全国スト警告―インドネシア(11/14 20:32)
ＥＶの輸入税再開、「懲罰的」と批判 ブラジル自動車輸入団体(11/14 20:22)
屋外ＥＶ充電スタンド設置開始 公団住宅駐車場内に―シンガポール(11/14 20:20)
ブラジルのカード決済額、２７．６％増に上方修正 ２２年分(11/14 20:19)
地下水利用、許可制に エネ省、２７年から罰則適用―インドネシア(11/14 20:11)
エアタクシーやドローン規制で議論 アジア太平洋地域の航空当局―シンガポール(11/14 20:04)
中国ＩＴ大手、ファーウェイＯＳへの対応強化 アプリ開発人材の採用注力(11/14 19:47)
１０月の自動車輸入、３２％減の９６１２台 部品は２３％マイナス―ベトナム(11/14 19:43)
チャンギ空港、炭素相殺推進へ新制度 乗客が排出量計算、支払い―シンガポール(11/14 19:33)
官民協調で脱炭素化支援融資制度を検討 ラフィジ経済相―マレーシア(11/14 19:21)
コメ農家への補助金支給を閣議決定 砂糖価格は引き上げ―タイ(11/14 19:18)
ＯＣＢＣ、７～９月期は２１％増益 利ざや改善、手数料も増収―シンガポール(11/14 18:57)
１０月の輸出、５．７％増の３２２．５億ドル ２カ月連続プラス―ベトナム税関総局(11/14 18:56)
ファディラ商品相、中国訪問 パーム油市場開拓―マレーシア(11/14 18:47)
政府、コメの上限価格引き上げを検討 モハマド農相―マレーシア(11/14 18:43)
円安進行、対Ｓドルで１１１円台に プラザ合意以降で最安値水準―シンガポール(11/14 18:22)
中国ネット企業、利益が急減速 景気不振で競争激化、１～９月実績(11/14 17:43)
マレーシアのＩＨＨ、第一三共を提訴 ２００億円賠償請求―インドの医療会社買収妨害で(11/14 17:42)
マレーシア、イランと関係強化で合意 ライシ大統領と会談―アンワル首相(11/14 17:35)
プルタミナ、中国シノペックと提携 エネルギー転換加速で―インドネシア(11/14 17:30)
インド人来訪者数、来年は２００万人突破へ ５年以内に２位浮上観測も―ｔｔｂ調査・タイ(11/14 17:22)
三井住友銀、タイ科技庁と覚書 日系企業の投資促進で(11/14 17:20)
米テスラ、中国で売れ筋車種も値上げ １カ月弱で３度目―上海市(11/14 17:17)
フィッチ、タイの格付けを「ＢＢＢ＋」に据え置き 見通しは「安定的」(11/14 17:16)
格闘技ＵＦＣ、来月９日に上海興行 ４年ぶりの中国開催(11/14 17:11)