大相撲九州場所３日目（１４日、福岡国際センター）

３大関が３日連続の安泰。２場所連続優勝を狙う貴景勝は宇良を、霧島は正代を問題にせず、豊昇龍は返り小結の北勝富士を落ち着いてさばいた。３関脇もそろって白星。琴ノ若は明生に大逆手の珍手で逆転勝ちし、高安を下した大栄翔と共に３連勝。若元春は翔猿を寄り切って２勝目を挙げた。